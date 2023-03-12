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Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşu törenle kutlandı

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Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşu törenle kutlandı

Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 105'inci yıl dönümü ve İstiklal Marşı'nın kabulünün 102'nci yıl dönümü törenle kutlandı.

Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 105'inci yıl dönümü ve İstiklal Marşı'nın kabulünün 102'nci yıl dönümü törenle kutlandı.

Tören, Havuzbaşı Kent Meydanı'nda Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı. Sekmen, yaptığı konuşmada deprem afetine de değinirken, Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunu ve İstiklal Marşı'nın kabulünü kutladı. - ERZURUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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