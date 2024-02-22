Erzurum-Tekman yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Erzurum'u Tekman ilçesine bağlayan kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Tekman Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Erzurum-Tekman yolu 10-55. kilometreleri arası 21.15 itibarıyla kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.' ifadesine yer verildi. Ayrıca ilçeye ulaşımın alternatif güzergahlardan sağlandığı öğrenildi.
Erzurum'u Tekman ilçesine bağlayan kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Tekman Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Erzurum-Tekman yolu 10-55. kilometreleri arası 21.15 itibarıyla kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı." ifadesine yer verildi.
Ayrıca ilçeye ulaşımın alternatif güzergahlardan sağlandığı öğrenildi.