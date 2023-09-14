Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu: 66 Şahsa İşlem Yapıldı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ağustos ayı içinde Erzurum'da uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda; TCK 188 suçundan 8 olayda 11 şahsa, TCK 191 suçundan 39 olayda 55 şahsa olmak üzere toplamda 47 olayda 66 şahsa işlem yapıldığını açıkladı. Açıklamada şöyle denildi, "Yapılan yakalamalarda; 14 kilo 258 gram eroin, 1 kilo 70 gram esrar, 313 gram metamfetamin, 119 gram afyon sakızı, 30 gram sentetik kannabinoid(bonzai), 46 adet sentetik ecza, ve 9.110 TL ve 100 USD suç geliri para ele geçirilmiştir. Adli mercilere sevk edilen 9 şahıs tutuklanmıştır" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel