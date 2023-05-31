Erzurum'da uyuşturucu iddiasıyla tartıştığı iş arkadaşını bıçaklayan sanığa müebbet istemi

ERZURUM'da aynı iş yerinde çalıştığı Muhammet Emin Seçer'i (28), kendisinin üzerinde uyuşturucu çıktığını patronlarına söylediği iddiasıyla bıçaklayıp öldüren Bilal Acar (27) için, 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi. Seçer'in ailesi Acar'a istenen cezayı az bularak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

Olay, 17 Mart saat 01.00 sıralarında, Yakutiye ilçesi Dadaşköy Mahallesi'ndeki ekmek fırınında meydana geldi. 16 Mart'ta hakkında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılan Bilal Acar ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Fırın sahiplerinin konudan bilgisinin olması üzerine Bilal Acar, çalıştığı yere gelip çocukluk ve iş arkadaşı olan Muhammet Emin Seçer ile tartıştı. Acar, kendisini patronlarına ispiyonlamakla suçladığı Seçer'i bıçakladı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Araya giren diğer çalışanlar, Acar'ın elindeki bıçağı aldı. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Muhammet Emin Seçer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Arkadaşını bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi Acar, polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye çıkarılan Acar, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

İfadelerin alınmasından sonra mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.