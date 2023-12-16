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Erzurum'da Sağlık Çalışanları Gazze İçin Sessiz Yürüyüş Gerçekleştirdi

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Erzurum'da sağlık çalışanları, Gazze için sessiz yürüyüş eylemi gerçekleştirerek, hastanelerde İsrail'e destek veren firmaların boykot edilmesi ve Gazze'deki salgın hastalık tehlikesine dikkati çekti.

Erzurum'da sağlık çalışanları, Gazze için sessiz yürüyüş eylemi gerçekleştirerek, hastanelerde İsrail'e destek veren firmaların boykot edilmesi ve Gazze'deki salgın hastalık tehlikesine dikkati çekti.

Lalapaşa Camii avlusunda toplanan sağlıkçılar, Türk, Filistin bayrakları, dövizler ve Gazze'de öldürülen çocukları temsilen çocuk kundakları taşıyarak, Yakutiye Medresesi'ne kadar slogan atmadan sessizce yürüdü.

Burada grup adına basın açıklaması yapan Dr. Cumhur Hakkı Çankaya, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını belirterek, "Hitler bile bu kadar planlı değildi. Siyonistler, Hitler soykırımından mağdur olarak değil mezun olarak çıktı." dedi.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülen insan sayısının 18 bin 787'yi, yaralının ise 51 bini geçtiğini ifade eden Çankaya, "38 sağlık personelini alıkoyan İsrail, 300 sağlık personelini de öldürmüştür. İsrail Gazze'de 138 sağlık kuruluşunu hedef alarak 35 hastaneden 28 ini yerle bir etmiş 52 sağlık merkezini hizmet dışı bırakmıştır. 102 ambulans ise kullanılamaz haldedir. Geriye kalan hastaneler kısmen işlevsel durumda ama bunlarda ülkenin dört bir yanından göç edenler tarafından barınak olarak kullanılmaktadır." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'de sağlık sistemini tamamen çökerterek Filistin halkı ile Hamas arasında düşmanlık yaratmaya çalıştığını ifade eden Çankaya, Hamas'ın kendi vatanını korumak için mücadele verdiğini belirtti.

Çankaya, Gazze'de muhtemel salgın hastalıklara da dikkat çekerek, her geçen gün öldürülenlerden daha çok salgın hastalıklardan ölecek insanların olacağını kaydetti.

İsrail'e destek veren ilaç firmalarına boykot çağrısı

Hastanelerde İsrail'e destek veren firmaların ilaçları ve tıbbi malzemelerinin boykot edilmesi çağırısı yapan Çankaya, şunları kaydetti:

"İlk önce şuan kısmen aktif olan Filistin'deki hastanelere ilaç, tıbbi malzeme ve yakıt için koridorun açılması gerekiyor. Artık hastanelerimizde İsrail'e destek veren firmaların ilaçları ve tıbbi malzeme ürünlerini istemiyoruz. Yerli üretimimiz var, muadil ilaçlarımız var. Bunları hastanelerden toplayıp ihalelere sokmasınlar. Hastanelerin kantinlerinde yemekhanelerinde açık ve net İsrail'in Filistin'deki katliamını destekleyen firmaların ürünlerinin pazarlanmamasını sağlamasını istiyoruz. Gözümüzün önünde gerçekleşen bu zulme daha ne kadar gözümüzü kapayacağız. Orada öldürülenler Yahudi olsaydı, dünya bu tepkiyi verir miydi? Soykırıma uğrayan çocuklar Yahudi çocukları olsaydı bugün Batı aynı tepkiyi gösterir miydi? Avrupa'dan bir topluluk böyle katliama uğrasaydı Batı başını kuma gömer miydi?"

Çankaya, sağlık çalışanlarının eyleminin ülke genelinde 38 şehirde gerçekleştirildiğini belirtti.

Etkinlik, Doç. Dr. Mehmet Göktaş'ın dua etmesi ile sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

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