Erzurum'da polis ekiplerinden hayvan pazarında "sahte para" uyarısı - Haberler

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Erzurum'da polis ekiplerinden hayvan pazarında "sahte para" uyarısı

AA - Selami Küçükoğlu - Güncel
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Erzurum'da polis ekiplerinden hayvan pazarında 'sahte para' uyarısı

Erzurum'da polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlara, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceğini gösterdi.

Erzurum'da polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlara, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceğini gösterdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı'nda broşür dağıtarak, sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı satıcıları uyardı.

Ekipler, satıcılara sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceğini anlatarak, dağıtılan broşürleri herkesin görebileceği yerlere asmalarını istedi.

Palandöken İlçe Emniyet Müdürlüğü (KOM), Asayiş ve Narkotik şubelerinde görevli 19 personelden oluşan 9 ekip de ilçedeki hayvan pazarlarında sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı uygulama yaptı.

AA / Selami Küçükoğlu - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kurban Bayramı Erzurum Güncel Haberler

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