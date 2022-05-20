Erzurum'da polis ekipleri denetim ve uygulama yaptı - Haberler

Erzurum'da polis ekipleri, okul servisleri, okul ile çevrelerine yönelik denetim ve uygulama yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ve trafik ekipleri, Erzurum Lisesi önünde durdurdukları okul servisleri ve sürücüleri denetledi.

Kent genelinde düzenli olarak bu denetimlerini sürdüren ekipler, şüpheli kişilere yönelik de kimlik kontrolü ve üst araması yaptı.

Ekipler, bıçak, muşta gibi kesici alet taşıyan bazı vatandaşlar hakkında işlem yaptı.