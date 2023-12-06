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Erzurum'da kargo kolilerinde kaçak sigara operasyonu: 2 bin 650 paket ele geçirildi

6 Aralık 2023 17:20 Son Güncelleme: 17:22 Abone Ol

Erzurum'da polis, kargo kolilerine saklanmış 2 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirdi, 4 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine bir firmanın kargo kolilerinde arama yaptı. Ekipler, açtıkları kolilerde 2 bin 650 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Polisler kaçakçılıkla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.