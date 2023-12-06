Erzurum'da kargo kolilerinde kaçak sigara operasyonu: 2 bin 650 paket ele geçirildi
Erzurum'da polis, kargo kolilerine saklanmış 2 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirdi, 4 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine bir firmanın kargo kolilerinde arama yaptı. Ekipler, açtıkları kolilerde 2 bin 650 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Polisler kaçakçılıkla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Erzurum'da polis, kargo kolilerine saklanmış 2 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirdi, 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine bir firmanın kargo kolilerinde arama yaptı.
Ekipler, açtıkları kolilerde 2 bin 650 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Polisler kaçakçılıkla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.