Erzurum'da 'Huzurum Erzurum Projesi' kapsamında denetimler gerçekleştirildi

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğünce, 'Huzurum Erzurum Projesi' kapsamında kent genelinde yaklaşık 500 polisin görev aldığı denetim ve kontroller gerçekleştirildi.

Ekipler, Aziziye ilçesinde belirlenen 30 farklı noktada sürücüleri durdurup, kimlik sorgulaması yaptı. Araçlarda da suç unsuru aramalarının yanı sıra teknik yeterlilik kontrolleri de gerçekleştirildi.

AA muhabirine konuşan vatandaşlardan Mert Aksakallı, gerçekleştirilen denetimlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ekiplerin vatandaşa nazik davrandığını ifade eden Aksakallı, "Ekipler, bizi araçtan indirdiler, GBT sorgusu yaptılar, aracın belgelerini kontrol ettiler. Bu uygulamalar bizlere güven veriyor. Polislerimizin can ve mal güvenliğimizi sağlamalarından memnunuz." dedi.

Sürücü Emin Arzık ise, "Şükürler olsun, devletimiz ve polisimiz başımızda" diye konuştu.