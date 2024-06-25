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Erzurum'da Göçer Aileler Hayvanlarını Otlatıyor

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Hayvancılığın yaygın yapıldığı Erzurum'a gelen göçer aileler, bazı kesimleri karlı yaylalarda hayvanlarını otlatıyor. Türkiye'nin mera varlığının yüzde 11'ine sahip kent, farklı bölgelerden göçerlere ev sahipliği yapıyor. Erzincan, Elazığ, Diyarbakır ve Şanlıurfa başta olmak üzere ülkenin dört bir yanından gelerek, yaklaşık 3 bin rakımdaki Dumlu Dağı bölgesini tercih eden yaylacılar, yer yer kar bulunan arazilerde hayvanlarını besliyor. Yaz mevsimini aileleriyle bölgede geçiren besiciler, yaylada elde ettikleri süt, peynir ve tereyağını satarak geçimlerini sağlıyor. Erzincan'dan bölgeye koyunlarını otlatmaya getiren İsmet Beydili, AA muhabirine, hayvanlarını doğal ortamda beslediklerini söyledi. Bölgedeki kaynak sularının hayvanlarına adeta şifa olduğunu belirten Beydili, 'Valiliğimizin belirtmiş olduğu tarihler arasında bölgeye gelip hayvanlarımızı otlatıyoruz. Bu iş çok zor ve meşakkatli. Gecesi gündüzü yok. Günün 24 saatinde tüm aile fertleriyle kar, kış, yağmur ve çamur demeden uğraşıyoruz. Hayvanlarımızın buradaki doğal ortamda beslendikleri için eti ve sütü de doğal.' diye konuştu. Beydili, kendilerine her konuda kolaylık sağlayan başta Erzurum Valiliği olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür etti.

Hayvancılığın yaygın yapıldığı Erzurum'a gelen göçer aileler, bazı kesimleri karlı yaylalarda hayvanlarını otlatıyor.

Türkiye'nin mera varlığının yüzde 11'ine sahip kent, farklı bölgelerden göçerlere ev sahipliği yapıyor.

Erzincan, Elazığ, Diyarbakır ve Şanlıurfa başta olmak üzere ülkenin dört bir yanından gelerek, yaklaşık 3 bin rakımdaki Dumlu Dağı bölgesini tercih eden yaylacılar, yer yer kar bulunan arazilerde hayvanlarını besliyor.

Yaz mevsimini aileleriyle bölgede geçiren besiciler, yaylada elde ettikleri süt, peynir ve tereyağını satarak geçimlerini sağlıyor.

Erzincan'dan bölgeye koyunlarını otlatmaya getiren İsmet Beydili, AA muhabirine, hayvanlarını doğal ortamda beslediklerini söyledi.

Bölgedeki kaynak sularının hayvanlarına adeta şifa olduğunu belirten Beydili, "Valiliğimizin belirtmiş olduğu tarihler arasında bölgeye gelip hayvanlarımızı otlatıyoruz. Bu iş çok zor ve meşakkatli. Gecesi gündüzü yok. Günün 24 saatinde tüm aile fertleriyle kar, kış, yağmur ve çamur demeden uğraşıyoruz. Hayvanlarımızın buradaki doğal ortamda beslendikleri için eti ve sütü de doğal." diye konuştu.

Beydili, kendilerine her konuda kolaylık sağlayan başta Erzurum Valiliği olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Erzurum Valiliği Diyarbakır Şanlıurfa Erzincan Türkiye Erzurum Elazığ Dumlu kar Ekonomi Güncel Haberler

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