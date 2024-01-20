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Erzurum'da et işleme fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı

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Aziziye ilçesi 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir et işleme fabrikasının 2. katında elektrik tesisatının bulunduğu teras bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin karton parçalarına sıçraması sonucu yangın büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Fabrika çalışanları, iş yerinden kısa sürede tahliye edildi. Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

Erzurum'da et işleme fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.

Aziziye ilçesi 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir et işleme fabrikasının 2. katında elektrik tesisatının bulunduğu teras bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin karton parçalarına sıçraması sonucu yangın büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Fabrika çalışanları, iş yerinden kısa sürede tahliye edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Aziziye Erzurum Yaşam Güncel Haberler

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