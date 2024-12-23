Üye Girişi
Haberler
İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam
İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam
Fidan ve Şara'nın Şam manzaralı kahve keyfi! Rus basınının attığı manşete bakın
Şam manzaralı kahve keyfi! Rus basınının attığı manşete bakın
Belgrad Ormanı'na şafak vakti tahliye operasyonu: İBB'ye ait tabelalar söküldü
Belgrad Ormanı'na 200 kişiyle şafak operasyonu
Rusya'dan Esma Esad'ın boşanmak istediği yönündeki iddialara yalanlama
Günlerdir yazılıp çizilen iddiaya Rusya noktayı koydu

Erzurum'da çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden milli judocu Emre Yazgan, son yolculuğuna uğurlandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Palandöken Dağı'nda meydana gelen çığda yaşamını yitiren milli sporcu Emre Yazgan, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde toprağa verildi.

Erzurum'un Palandöken Dağı'nda meydana gelen çığda yaşamını yitiren milli sporcu Emre Yazgan, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde toprağa verildi.

Kocaeli'ndeki cenaze törenin ardından uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen Yazgan'ın cenazesi, ilçeye bağlı Yukarıköy Mahallesi'ndeki Yukarıköy Merkez Cami'ne getirildi.

Öğle vaktine müteakip kılına cenaze namazına baba Fatih, anne Gülcan, sporcunun ikizi Yunus Yazgan'ın yanı sıra Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, Maçka Kaymakamı Şahin Demir, Trabzon İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Yetiştirme Daire Başkanı Ali Sosanoğlu ile sporcu arkadaşları katıldı.

Genç judocunun cenazesi, daha sonra aynı yerdeki aile mezarlığına defnedildi.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Huysuz, gazetecilere yaptığı açıklamada camia olarak en acı günlerden birisini yaşadıklarını söyledi.

Huysuz, Yazgan'ın disiplinli ve saygılı bir sporcu olduğuna işaret ederek "Gerçekten iki gündür çok zor durumdayız. Hem camia hem aile olarak olay yaşandığından beri beraberiz. En acısı bugün. Dün cenaze namazını Kocaeli'nde kıldık ama bugün inşallah toprağa verip kardeşimizi ebediyete uğurlayacağız. Şehitlik mertebesi ünvanı inşallah nasip olur." diye konuştu.

Kocaeli TOHM judo takımının hazırlıklarını sürdürdüğü Erzurum Palandöken'de yüksek irtifa kamp çalışması sırasında çığ düşmesi sonucu Emre Yazgan hayatını kaybetmiş, 4 sporcu yaralanmıştı.

Erzurum'da çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden milli judocu Emre Yazgan, son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: AA / Hakan Burak Altunöz - Güncel
img

Yeni Savunma Bakanı Kasra'dan tarihi ültimatom
img

MTV'de büyük zam: 2025 tarifesi belli oldu:
img

Son cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde büyük sürprizler var
Erbain soğukları 29 Aralık'tan itibaren Türkiye'yi etkisi altına alacak
Uzmanlar tarih verdi: Erbain geliyor
Gümrük çalışanlarına operasyon! Aralarında müdürlerin de olduğu 91 kişi tutuklandı
Müdürler dahil 91 kişi tutuklandı! Yapılan vurgunun haddi hesabı yok
AK Parti'de herkes Abdullah Özdemir'i konuşuyor! Bir istifa ile hayatı değişti
Bir istifa ile hayatı değişti
Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen din kültürü öğretmeni
Sosyal medyayı ikiye bölen din kültürü öğretmeni
Sivasspor, Wanda Nara ile yasak aşk yaşayan yıldıza yol verdi
Yasak aşk yaşadığı Süper Lig yıldızının başını yaktı
Prof. Dr. Yumuşak: Avrupa ekonomisi ciddi anlamda zorlanacak
Uzman isim "ciddi" diyerek uyardı

Son Dakika Haberleri

ATV CANLI YAYIN İZLE || 23 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? GELİNİM MUTFAKTA 23 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 23 Aralık Pazartesi Gelinim Mutfakta kim kazandı? 23 Aralık hangi burç? Oğlak burcunun özellikleri nelerdir? 23 Aralık burcu yükseleni nasıl öğrenilir? MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI | Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İBB BURS BAŞVURU SONUCU SORGULAMA | İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? İBB burs başvurusu nasıl sorgulanır? MTV ZAM ORANLARI! 2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranları belli oldu mu? 2025 Resmi Günler Takvimi: Resmi tatiller ne zaman, hangi gün? 2025 yılında resmi tatiller hangi gün gün? 2025 Dini Günler Takvimi: Ramazan ayı ne zaman? Kurban bayramı tarihi hangi gün? Kandil günleri! ASGARİ ÜCRET HABERLERİ! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2025 Ocak asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Benfica - Estoril maçı ne zaman? Benfica Estoril maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? Tiktok Türkiye'de kapatılacak mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.