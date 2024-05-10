Erzurum'da Bitkin Bulunan Balaban Kuşu Doğal Yaşam Alanına Salındı

Erzurum'da bitkin bulunan balaban kuşu, bakım ve beslenmesinin ardından doğal yaşam alanına salındı.

Kent merkezinde yerde hareketsiz duran balaban kuşunu gören bir esnaf, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.

DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından balaban koruma altına alındı.

Bir süre bakım ve beslenmesi yapılan balaban, Albayrak tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı.