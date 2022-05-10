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Erzurum'da asayiş uygulamaları

AA - Yunus Hocaoğlu - Güncel
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Erzurum'da asayiş uygulamaları

Erzurum'da kumar oynadıkları tespit edilen 27 kişi ile ruhsatız 17 iş yeri sahibine işlem yapıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum'da kumar oynadıkları tespit edilen 27 kişi ile ruhsatız 17 iş yeri sahibine işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince kent genelinde umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik denetim ve kontrol yapıldı.

Yapılan çalışmalarda 966 işletmeyi denetleyen ekipler, 12 bin 299 kişiyi ise GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulamasından geçirdi.

Çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 28 kişinin yakalandığı çalışmada, kumar oynadığı tespit edilen 27 kişi ile ruhsatız 17 iş yeri sahibine işlem yapıldı.

AA / Yunus Hocaoğlu - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği, Erzurum, Güncel, Haberler

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