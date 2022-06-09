Erzurum Büyükşehir Belediyesi ürettiği fidanlarla bölgenin ihtiyacını karşılayacak - Haberler

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, "Daha yeşil Erzurum" sloganı kapsamında, ürettiği fidan, ağaç ve sebze fideleriyle bölgenin de ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Belediyesi bünyesinde kurulan ÇETAŞ AŞ'de Erzurum'un ve bölgenin fidan, ağaç ve sebze fidesi ihtiyacının karşılandığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Toplam 2 bin 700 metrekare polietilen örtü ile kaplı seralarda fidan üreten Büyükşehir Belediyesi, 623 metrekare polikarbon serada mavi ladin, doğu mazısı, huş ve akçaağaç tohumu, keçi sakalı, inci çalısı, mürver, kartopu, kırmızı dallı kızılcık, frenk üzümü, salkım söğüt ve iğde yetiştiriyor."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de seralarda kente özdeşleşen ters lalelerin üretimine ilerleyen dönemlerde başlayacaklarını belirtti.

Sekmen, "Tıbbi aromatik bitkilerden lavanta bitkisine varıncaya kadar yöremize uygun türlerin yaygınlaştırılması amacıyla deneme çalışmalarını başlattık. Bu kapsamda elde ettiğimiz anaç bitkilerden ürün alarak üretim çalışmalarını hızlandıracağız. Ayrıca Atatürk Üniversitesi Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde sera ünitelerinde tam otomasyonlu sera başta olmak üzere Uzundere ilçemizde bulunan seralarda da Kontratlı Ar-Ge Projesi'ne başladık." ifadesini kullandı.

Açıklamada, şirkette Isparta gülü, gül çeşitleri, bahar dalı, gelin tacı, Japon akasyası, mavi ladin ve mazı gibi türlerin çoğaltılma çalışmaları ile tüm sebze çeşitlerinin de fide üretiminin yapıldığı aktarıldı.