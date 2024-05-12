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Erzincan'da şiddetli sağanak nedeniyle yaylada mahsur kalan 6 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

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Erzincan'da yaşanan şiddetli sağanak yağış nedeniyle Ardos Yaylası'nda mahsur kalan 6 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Erzincan'da şiddetli sağanak nedeniyle yaylada mahsur kalan 6 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı.

Kent genelinde öğleden sonra etkisini artıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kemah ilçesine bağlı Ardos Yaylası'ndan dönmeye çalışan 6 kişi yağış nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren vatandaşlar, jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye giden AFAD ekipleri, yaylada mahsur kalan 6 kişiyi kısa sürede kurtardı.

Kaynak: AA / Güncel

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