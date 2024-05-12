Erzincan'da şiddetli sağanak nedeniyle yaylada mahsur kalan 6 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı
Erzincan'da yaşanan şiddetli sağanak yağış nedeniyle Ardos Yaylası'nda mahsur kalan 6 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Erzincan'da şiddetli sağanak nedeniyle yaylada mahsur kalan 6 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı.
Kent genelinde öğleden sonra etkisini artıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kemah ilçesine bağlı Ardos Yaylası'ndan dönmeye çalışan 6 kişi yağış nedeniyle yolda mahsur kaldı.
Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren vatandaşlar, jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye giden AFAD ekipleri, yaylada mahsur kalan 6 kişiyi kısa sürede kurtardı.