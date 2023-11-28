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Erzincan'da otobüste Afyon sakızı ele geçirildi

Erzincan'da yapılan uygulama noktasında durdurulan otobüste yapılan aramada 506,07 gram Afyon sakızı ele geçirildi. İran uyruklu bir kişi gözaltına alındı.