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Erzincan'da otobüste Afyon sakızı ele geçirildi

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Erzincan'da yapılan uygulama noktasında durdurulan otobüste yapılan aramada 506,07 gram Afyon sakızı ele geçirildi. İran uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

Erzincan'da uygulama noktasında durdurulan otobüste yapılan aramada 506,07 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Akyazı uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada İran uyruklu M.H.'nin valizinde 506,07 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Gözaltına alınan M.H. emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Erzincan Afyon İran Suç Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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