Erzincan'da nitelikli yağma ve kasten yaralama suçundan 4 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde nitelikli yağma suçu ile ateşli ve kesici silah bulunduranlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda kent merkezindeki 3 farklı adrese 24 personel ve 3 özel harekat timinin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda, zanlılar S.K (37), S.K (36), S.K (27) ile S.K. (22) gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve işyerlerinde yapılan aramada, ruhsatsız silah ve şarjör, ruhsatsız pompalı tüfek ve kartuş, "sallama" diye tabir edilen bıçak ve "kasatura" diye tabir edilen bıçak ile muşta ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, Erzincan Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.