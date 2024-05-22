Üye Girişi
Haberler

Erzincan'da kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bir şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin aracında yapılan aramada, kaçak makaron, kıyılmış tütün ve elektronik sigara ele geçirildi.

Erzincan'da kaçak tütün operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçakçılığın önlenmesi, faillerin tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda şüpheli Ö.D'nin kullandığı araç içerisinde yapılan aramada, M.K'ye ait olduğu değerlendirilen kaçak 49 bin doldurulmuş makaron, 20 kilogram kıyılmış tütün ve 10 elektronik sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.K'nin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Erzincan Makaron Güvenlik Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı

Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı

 Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere İsrail'den ilk tepki! Büyükelçileri geri çağırdı

Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere İsrail'den ilk tepki! Büyükelçileri geri çağırdı

 Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya'da yakalandı

 Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı

Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title