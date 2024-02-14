TMMOB Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel, Vali Hamza Aydoğdu'nun da İliç Çöpler altın madeni sahasında göçükten önce toprakta yarılmalar olduğuna dair bilgiyi doğruladığını söyledi. Yüksel, "Bu tip olaylar önceden işaret veriri aniden olmaz. Hatta bildiğim kadarıyla burada hareketleri izleyen radar sistemi varmış ama insanların gözle görebileceği şekildedir. Aniden olmaz birkaç gün izin verir. İşte orada önlem alma zamanıdır. Acil Durum Planı'nın uygulanma zamanıdır" dedi.

Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin altın üretimi yaptığı Çöpler Maden Sahası'nda istiflenen zehirli yığının kayması sonucu dokuz işçi kayboldu. Yaklaşık 10 milyon metreküp hacme sahip göçüğün altında işçileri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bölgeye, bakanların yanı sıra siyasi partilerden milletvekilleri de incelemelerde bulunmak için geldi. TMMOB Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel de burada yaptığı incelemelerde ANKA Haber Ajansı'na şu değerlendirmelerde bulundu:

"Burada, uluslararası standartlarda madencilik yaptığını iddia eden uluslararası bir şirket ne yazık ki bunu bize layık görür kendi ülkesinde bu madenciliği onlara yaptırmazlar. İkinci olay ise, iki yıl öncede yaklaşık siyanür kaçağı olmuştu. Yine onun da nedeninin buna benzer olduğunu düşünüyoruz. Uluslararası şirketlerin gelip de ülkemizde madencilik bilim ve tekniğine uygun olmayan madencilik yapmalarını asla kabul etmiyoruz.

" ÇOK FAZLA KAT ÇIKILMIŞ, İHMAL VAR "

Burada yapılan madencilikte yığılış kısmını inceledik. Burada çok fazla kat, basamak çıkılmış. Çok fazla dik açılı kaymanın da en büyük sebebi bu. Bu bir mühendislik hatasıdır, işletmecilik hatası. Buradaki her basamağın yüksekliği 8 metre, genişliği 5 metre. Bunun 20 basamak civarında olması lazım. Bize gelen bilgilere göre 34 basamak civarında olduğu söyleniyor. Bunun 20 basamağı geçmemesi gerekiyordu. Burada ya proje ya da uygulama yanlış ve ikisinden birinin yanlış olması da ihmal.

"ALTININ 2 BİN DOLARI GEÇTİĞİ BİR DÖNEMDE ÜRETİMİ HİÇ KİMSE DURDURMAMIŞ"

Burada olması gereken o 20 basamağı yakaladığında yeni bir alan istemesi lazımdı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan. O izin çıkana kadar da burada üretimin durması gerekiyordu. Günümüz koş"ullarında biz kar hırsı diyoruz. Altının, onsun 2 bin dolarları geçtiği bir dönemde burada üretimi hiç kimse durdurmamış.

"BU TİP OLAYLAR ÖNCEDEN İŞARET VERİR, ANİDEN OLMAZ, VALİ BEY DE TEYİT ETTİ"

Başkan Yüksel, böyle bir kazanın bir daha yaşanmaması için İliç maden kazasındaki nedenlerin incelenmesi gerektiğini belirterek başka işletmelerde de bu hataların yapılmaması gerektiğini söyledi.

Yüksel, "Sabah vali beyin bilgilendirme yaptığı heyetler içerisinde ben de vardım. Vali bey de bunu teyit etti. Bu tip olaylar önceden işaret veriri aniden olmaz. Hatta bildiğim kadarıyla burada hareketleri izleyen radar sistemi varmış ama insanların gözle görebileceği şekildedir. Aniden olmaz birkaç gün izin verir. İşte orada önlem alma zamanıdır. Acil Durum Planı'nın uygulanma zamanıdır. Ocağın boşaltılması insanların güvenli bölgeye çekilmesi gerekiyor. Dronelarla tespiti çok rahat yaparsınız... Bu olayda muhakkak bir ihmal var." dedi.