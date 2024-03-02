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Erzincan'da 3 yaşındaki çocuğun gazoz açacağına sıkışan parmağı itfaiye tarafından kurtarıldı

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Erzincan'da oyun oynarken bir çocuğun parmağı metal gazoz açacağına sıkıştı. Ailesinin çıkaramaması üzerine çocuk hastaneye götürüldü. Sağlık ekiplerinin çözüm bulamaması üzerine itfaiye ekipleri çağrıldı ve parmak kesilerek kurtarıldı.

Erzincan'da 3 yaşındaki çocuğun gazoz açacağına sıkışan parmağı, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kentte, oyun oynarken bir çocuğun parmağı metal gazoz açacağına sıkıştı.

Ailesinin kurtaramaması üzerine çocuk, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine götürüldü.

Burada sağlık ekipleri de sonuç alamayınca Erzincan Belediyesi itfaiye ekipleri çağırıldı.

İtfaiye ekipleri, metal gazoz açacağını keserek aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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