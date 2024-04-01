Erzincan Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Bekir Aksun kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Bekir Aksun 30 bin 33, Bağımsız adayı Yüksel Çakır 21 bin 605 oy aldı. (Açılan sandık oranı: % 99,38 )
Kesin olmayan sonuçlara göre, Bekir Aksun 30 bin 33, Bağımsız adayı Yüksel Çakır 21 bin 605 oy aldı. (Açılan sandık oranı: % 99,38 )
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