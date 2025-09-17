Ermenistan'dan Ağrı Dağı Görselinin Kaldırılması: Iğdır'da Memnuniyetle Karşılandı

ERMENİSTAN'ın vize ve pasaport damgalarında kullandığı ' Ağrı Dağı ' görselini kaldırma kararı, sınır kenti Iğdır 'da da memnuniyetle karşılandı. Sınır kapısının açılması ve ticaretin hareketlenmesi beklenirken; Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kamil Arslan, " Ermenistan 'ın son zamanlarda yapmış olduğu hareketlerden dolayı sınır kapısının açılmasını biz de isteriz. Kültür, turizm ve ticari anlamda her iki ülkenin kapısının açık olması, tabii ki iyidir; bize faydası olur" dedi.

Ermenistan hükümeti, sınır geçişlerinde kullanılan vizelere ve pasaport damgalarına basılan ' Ağrı Dağı' görselini kaldırma kararı aldı. Karar göre; mühürlerde yalnızca ilgili sınır kapısına dair bilgiler yer alacak ve ' Ermenistan' ibaresi damgalarda kalmaya devam edecek. 1 Kasım 2025'ten itibaren ' Ağrı Dağı' simgesi bulunan damgalar, kullanılmayacak. Kararı kamuoyuna duyuran Yaşam için Toprak Partisi'nin eş kurucusu Mesrop Arakelyan, Ağrı Dağı'nın Ermenistan için ulusal bir sembol olduğunu ancak coğrafi olarak Türkiye topraklarında bulunduğunu belirtti. Ermenistan Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Arsen Torosyan ise "Kararın gerekçesi çok basit. Damgalar, sınırları geçmenin modern gerekliliklerine ve gerçek Ermenistan ideolojisine uygun hale getirildi" dedi. Ermenistan'ın bu kararı, sınır kenti Iğdır'da memnuniyetle karşılandı.

'TİCARETİN MİLLİYETİ OLMAZ'

Ermenistan'ın kararını sevindirici bir haber olarak değerlendiren Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kamil Arslan, "Geçmiş yıllarda Ermenistan'ın Türkiye üzerinde toprak talepleri olduğu, Azerbaycan'daki işgali devam ettiği sürece 1952 yılında kapatılan sınır kapımızın açılmasını istemediğimizi daha önce beyan etmiştim. Ermenistan'ın son zamanlarda yapmış olduğu hareketlerden dolayı sınır kapısının açılmasını biz de isteriz. Ticaretin milliyeti olmaz. Kültür, turizm ve ticari anlamda her iki ülkenin kapısının açık olması, tabii ki iyidir; bize faydası olur. Ermenistan'ın bu hareketiyle ileriye yönelik kapının açılmasına ümidimiz daha çoğaldı" diye konuştu.

'MÜSPET YANSIMASI OLUR'

Iğdır'ın 3 ülkeyle sınırı bulunduğunu ifade eden Arslan, şunları söyledi: "Biz üç ülkeyle sınırız. Ermenistan, Azerbaycan ve İran. Aktif olan bir Azerbaycan, Nahçıvan kapımız var. Zengezur Koridoru'nun da açılmasıyla bu bir önem kazanacak. Zengezur Koridoru'nun açılmasıyla Azerbaycan'dan direk üçüncü, dördüncü ülkelere, Türk Cumhuriyetlerine gidiş gelişlerimizin daha rahat olacağını düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte Ermenistan, Azerbaycan arasındaki ihtilafın bitmesini takiben Türkiye ile ilişkilerinin düzelmesinden sonra kapının açılmasının bu bölgeye müspet yansıması olur diye düşünüyorum."

'İYİ NİYETLİ ADIMLAR OLDUKÇA ÖNEMLİ'

Iğdır Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Öğretim Görevlisi Sözer Akyıldırım, "Türk ve Ermeni halkları arasında barışın ve kardeşliğin tesis edilmesini istiyoruz. Vizelerdeki küçük Ağrı ve büyük Ağrı Dağı görsellerinin Ermenistan tarafından kaldırılmasını büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Atılacak iyi niyetli adımlar yüzyılımız için de oldukça önemlidir. Çocuklarımıza barış dolu bir dünya bırakmak istiyorsak, Ermenistan'ın daha insancıl adımlar atmasını istiyoruz" dedi.

'BU, TÜRKİYE'YE YAPILMIŞ BİR JESTTİR'

Iğdır Azerbaycan Evi Dernek Başkanı Serdar Ünsal da "Ermeniler iyi niyet göstergesi olarak gümrük girişlerindeki mühürlerinde olan Ağrı Dağı görselini çıkarmıştır. Bu, Türkiye'ye yapılmış bir jesttir. Bundan dolayı Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin daha çok gelişeceğine inanıyorum. Ermenistan, iyi niyetini devam ettirmeli. Amblemlerinde bulunan Ağrı Dağı resmini de çıkarmalıdır. Bunu gerçekleştirdikleri zaman Ermenilerin ne kadar samimi olduğu ortaya çıkacaktır" diye konuştu.

'OLUMLU BİR ADIM'

Gazeteci-yazar Cabbar Şıktaş ise şunları kaydetti: "Bu bizim uzun zamandan beri beklediğimiz bir hareketti. Bunu Paşinyan gerçekleştirdi. 44 günlük savaşın ardından Paşinyan gerçekleri daha net görmeye başladı. Çünkü abluka altındaki bir Ermenistan'ın dünyaya açılması için böyle bir adımın atılması çok doğru. Parlamentoda var olan toprak taleplerini içeren kanunlarını kaldırmaları halinde Türkiye ile tam bir barış sağlanmış olacaktır. Barış bizim ülkemiz için de Ermenistan için de iyidir. Kabul etmek gerekir ki Ermenistan küçük bir ülkedir. Bizim nüfusumuz ve gücümüzle ölçüşemeyecek bir ülkedir. Medya aracılığıyla çevirilerini yaparak okuduğumuz paylaşımlarda orada da adımların olumlu karşılandığı görüşü ağırlık kazanıyor. Vizelerdeki Ağrı Dağı görsellerini kaldırmaları olumlu bir adımdır. Bunu devam ettirdiklerinde Alican Sınır Kapısı, kısa sürede açılır. Birlikte gidiş gelişlerimiz olur. Ortak bir komşu yaşamımız gelişir diye düşünüyorum."