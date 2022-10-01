Ereğlili Esnaflar Fahiş Zamlı Faturalardan Dert Yandı: "12 Bin Lira Elektrik Faturası Geldi. Nasıl Ödeyeceğiz?"

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Konya'nın Ereğli ilçesinde esnaf ve yurttaşlar ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Bir esnaf, geçen sene bin 300 lira gelen elektrik faturasının bu yıl 6 bin 300 liraya yükseldiğini belirterek "Faturalarımız katlanırken gelirimiz düşüyor. Artık faturaları ödeyemez haldeyiz" diye tepki gösterdi. Şarküteri işletmecisi Onur Ezeroğlu da süt ve süt ürünlerindeki artan maliyetten ve yüksek gelen faturalardan şikayet ederek “12 bin lira elektrik faturası geldi. Nasıl ödeyeceğiz?" dedi.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Konya'nın Ereğli ilçesinde esnaf ve yurttaşlar ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Bir esnaf, geçen sene bin 300 lira gelen elektrik faturasının bu yıl 6 bin 300 liraya yükseldiğini belirterek "Faturalarımız katlanırken gelirimiz düşüyor. Artık faturaları ödeyemez haldeyiz" diye tepki gösterdi. Şarküteri işletmecisi Onur Ezeroğlu da süt ve süt ürünlerindeki artan maliyetten ve yüksek gelen faturalardan şikayet ederek "12 bin lira elektrik faturası geldi. Nasıl ödeyeceğiz?" dedi.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, CHP Genel Merkezi'nin görevlendirmesiyle 2 gün boyunca Konya'nın Ereğli ilçesinde esnaftan çiftçiye, köylüden demokratik kitle örgütü temsilcisine birçok ziyaret yaptı. Barut ile dertleşen esnaf ve yurttaşlar, ekonomik kriz nedeniyle yaşamın çok zorlaştığına dikkat çekerek artan fiyatlar ve fahiş zamlardan şikayet edip çözüm istedi. CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş, Ereğli İlçe Başkanı Veysel Gönülal ve partililerin de eşlik ettiği Barut, AKP'nin yanlış politikaları nedeniyle yurttaşların büyük sorunlarla boğuştuğunu ifade etti. Halkın iktidarında sorunlara çare bulacaklarını belirten Barut, iktidar yolunda yurttaşlardan destek istedi.

"12 BİN LİRA ELEKTRİK FATURASI GELDİ. NASIL ÖDEYECEĞİZ?"

Barut'un ziyaret ettiği şarküteri işletmecisi Onur Ezeroğlu, "Peynir ve süt ürünleri işiyle uğraşıyorum. Ürünler zamlandı, aldığımız vergiye, elektriğe gidiyor. Çoluk çocuğumuza bir şey kalmıyor maalesef. Tüm ürünler 3 kat arttı. Vatandaş alamıyor. Ben utanarak söylüyorum, eskiden 3-5 kilo alan vatandaş artık yarım kilo alıyor veya alamıyor. Şimdi 12 bin lira elektrik faturası geldi. Nasıl ödeyeceğiz?" dedi.

"GEÇEN SENE BİN 300 LİRA OLAN ELEKTRİK FATURASI BU YIL 6 BİN 300 TL GELDİ"

Kasap Kadir Öztürk de kira parasını ödediğini, elektrik faturalarının ise çok yüksek geldiğini söyleyerek ilk başta bin 800- bin 900 lira gelen elektrik faturasının artık 3 bin lirayı geçtiğini anlattı. Öztürk, "Geçen seneye göre bu sene arasında çok fark var. Vatandaşın alım gücü çok düştü. Geçen yıl 55 liraya verdiğim kıymanın fiyatı 140 lira. Artık vatandaş alamıyor" diye konuştu. Geçen sene bin 300 lira elektrik faturası öderken bu sene 6 bin 300 lira elektrik faturası ödediğini belirten başka bir esnaf ise, "Bu giderler ve mevcut iş durumu nedeniyle aşırı zorlanıyoruz" şeklinde konuştu.