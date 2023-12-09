Ereğli Yolunda Heyelan

Zonguldak'ta etkili olan sağanak nedeniyle Alaplı ile Ereğli ilçeleri arasındaki yolda heyelan meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafiği kapatarak önlem aldı. Can ve mal kaybı yaşanmadı.

Zonguldak'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle Alaplı ile Ereğli ilçeleri arasındaki yolda, sabah saatlerinde önce birkaç kaya parçası düştü. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yolu trafiğe kapatarak önlem aldı. Daha sonra, trafiğe kapatılan bölgede heyelan meydana geldi. Ekiplerin erken önlemi sayesinde can ve mal kaybı yaşanmadı. Yolun Ereğli istikameti kayan toprak, ağaç ve kaya parçalarıyla kapandı. Heyelanı temizleme çalışmaları sürerken heyelan anı cep telefonu kamerasına yansıdı.