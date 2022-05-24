Ereğli'deki eğitim fakültesinde yangın ve kurtarma tatbikatı yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ereğli'deki eğitim fakültesinde yangın ve kurtarma tatbikatı yapıldı

AA - Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
 - Güncelleme:
Ereğli'deki eğitim fakültesinde yangın ve kurtarma tatbikatı yapıldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Ereğli Eğitim Fakültesinde yangın ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Ereğli Eğitim Fakültesinde yangın ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

"Tatbikat Hayat Kurtarır" projesi kapsamında yapılan etkinlikte Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, senaryo gereği okulda meydana gelen yangına müdahale etti.

Okul bahçesinde çıkan yangın, itfaiye, öğretmenler, öğrenciler ve okul personelince söndürüldü.

Tatbikat, binada mahsur kalanların tahliye edilmesiyle sona erdi.

Etkinliğe, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Soner Yavuz, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Bayram Gökbulut, akademisyenler, idari personeller ve öğretmen adayları olmak üzere yaklaşık 200 kişi katıldı.

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Yangın, Ereğli, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title