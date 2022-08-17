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Erdoğan, İsrail Başbakanı Lapid ile Telefonda Görüştü

Erdoğan, İsrail Başbakanı Lapid ile Telefonda Görüştü

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı, görüşmeye ilişkin; “Bugün açıklanan karşılıklı olarak büyükelçi atama kararına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni büyükelçinin atanması konusunda gerekli adımları en kısa sürede atacaklarını söyledi” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı, görüşmeye ilişkin; "Bugün açıklanan karşılıklı olarak büyükelçi atama kararına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni büyükelçinin atanması konusunda gerekli adımları en kısa sürede atacaklarını söyledi" dedi.

Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail Başbakanı Lapid ile telefon görüşmesi yaptığını duyurdu. Sosyal medyadan yapılan paylaşım şöyle:

"Görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İsrail ilişkilerinin, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve İsrail Başbakanı Yair Lapid'in Türkiye ziyaretlerindeki temaslarında mutabık kalınan çerçevede ilerlemesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Bugün açıklanan karşılıklı büyükelçi atama kararına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni büyükelçinin atanması konusunda gerekli adımları en kısa sürede atacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile İsrail arasında iş birliği ve diyaloğun sürdürülebilir bir zeminde ve karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde geliştirilmesini desteklediğini dile getirdi."

ANKA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Yair Lapid İsrail Güncel Haberler

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