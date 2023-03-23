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Erdek'te tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Erdek'te tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde jandarma ekiplerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde jandarma ekiplerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Erdek ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelinin adresine operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan aramalarda, Roma dönemine ait 11 sikke geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Balıkesir Jandarma Güncel Haberler

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