Erdek'te Gençlik Haftası Kutlamaları Yürüyüşle Başladı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş yapıldı.

İlçede, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Gençlik Haftası kutlamaları başladı.

Ali Haydar Sarı Sahil Bandı'ndan kortej eşliğinde başlayan Gençlik Yürüyüşü, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Ellerinde Türk bayrakları bulunan öğrenciler, marşlar söyledi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı Bandırma Genç Ofisi öğrencileri tarafından konser verildi.