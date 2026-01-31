Erciyes, sömestirde 1,2 milyon ziyaretçi ağırladı

TÜRKİYE'nin önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi, sömestir tatilinde bugüne kadar toplam 1,2 milyon ziyaretçi ağırladı. 20 Aralık'ta resmi açılışın yapıldığı kayak merkezinde toplam ziyaretçi sayısı ise 2,2 milyona ulaştı. Cumartesi ve pazar günü de 350 bin ziyaretçinin beklendiği Erciyes Kayak Merkezi'nde yalnızca sömestir döneminde toplam 1,5 milyon kişinin ağırlanmasını hedefleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 350 milyon avroluk yatırımla hayata geçirilen Erciyes Master Planı kapsamında, uluslararası standartlara sahip olan Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, yoğun ilgi görüyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Erciyes A.Ş. tarafından yönetilen merkezde toplam 112 kilometrelik pist uzunluğu, 41 farklı kayak pisti ve 19 mekanik tesis bulunuyor. Kapadokya bölgesine yakınlığı, ulaşım kolaylığı, pist uzunluğu, mekanik tesisleri ile tatilcilerin gözdesi olan Erciyes, sömestir tatilinde tamamen doldu. Kayseri-Develi kara yolunda zaman zaman ulaşımda aksamalara neden olan tatilciler, uzun araç kuyrukları oluşturdu. Oteller bölgesinde de araç yoğunluğu olduğu görüldü. Otoparklarda yer bulamayan sürücüler, araçlarını yol kenarlarına park etti.

1 AYDA 1 MİLYON ZİYARETÇİ

3 bin yatak kapasiteli kayak merkezinde resmi açılış 20 Aralık'ta yapılırken, 1 ay dolmadan merkezde 1 milyon ziyaretçi ağırlandı. Sömestir tatilinde de yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği Erciyes Kayak Merkezi, sömestir tatili boyunca toplam 1,2 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Bu cumartesi ve pazar günü de 350 bin ziyaretçinin beklendiği Erciyes Kayak Merkezi'nde yalnızca sömestir döneminde toplam 1,5 milyon kişinin ağırlanmasını hedefleniyor.

Sömestir tatilinde ziyaretçi sayısında pik döneme ulaştıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi yönetimindeki Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, "Erciyes bizi hiç şaşırtmadı. Dolu dolu geçen, muhteşem bir kayak sezonu oldu. Yılbaşından önce yağan kar ile birlikte pistlerimiz doldu. Sömestirden hemen önce tekrar yağan 2'nci kar ile birlikte 4 kapıda bütün pistlerimizin açık olduğu ve güzel bir havanın olduğu, muhteşem bir kayak imkanı sunan bir sezon ve sömestir dönemi olmuş oldu. Sömestir girmeden önce 1 milyona yakın ziyaretçimiz vardı. Sömestir içerisindeki hedefimizde tatilin sonuna gelindiğinde 1,5 milyon ziyaretçi sayısına ulaşmak. Geçen hafta Erciyes'te hafta sonu 320 bin ziyaretçi ile rekorumuzu yenilemiştik. Yine bu hafta sonu da buna yakın bir sayı bekliyoruz. Dolayısıyla sömestirin bitiminde hedefimiz olan sömestir içindeki 1,5 milyon ziyaretçi sayısına ulaşacağımızı tahmin ediyorum. Böylelikle bu sezon toplam 2,5 milyon ziyaretçiye ulaşmış olacağız" dedi.

'KAYSERİ'YE EKONOMİK ANLAMDA KATKI SAĞLIYOR'

Erciyes'in kent ekonomisine de önemli katkılar sunduğuna da dikkat çeken Akşehirlioğlu, "Bilindiği üzere Erciyes Kayak Merkezi, 2011'den bugüne kadar çok şükür Kayseri'ye ve Türkiye'ye muhteşem bir ekonomik katkı sağlıyor. Şehirde nasıl yazın gurbetçilerimiz bekleniyorsa, kışın da Erciyes Kayak Merkezi'nin sezonunu açması bekleniyor. Dolayısıyla Kayseri'ye ekonomik anlamda ciddi bir katkı sağlıyor. Biz bu yıl inşallah Ramazan Bayramı'nı da kış sezonunun içerisine katacağımızı hedefleyerek bir kış sezonunda yılbaşı, arkasından sömestir tatili ve yine bayram tatiliyle birlikte pik yapacağı üç farklı dönem hedefliyoruz. Dolayısıyla Erciyes, katkı sağlamaya ve dolu dolu kayak keyfi sunmaya devam ediyor. Misafirlerimizi Erciyes'e davet ediyoruz. Sömestirin son günlerindeyiz. Okullar açılmak üzere. Okullar açılmadan önce yavrularımızı aileleriyle birlikte 'Şimdi tam Erciyes zamanı' diyerek Erciyes'e davet edelim" ifadelerini kullandı.