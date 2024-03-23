Erciyes Kayak Merkezi'nde Mart Ayında Kar Keyfi

Erciyes Kayak Merkezi'nde kayakseverler, mart ayında yağan karda kaymanın keyfini yaşadı.

Dağ genelinde son bir haftadır aralıklarla kar yağışı etkili oluyor. Kış aylarında mevsim normallerinin altında kalan ve martın sonlarına doğru etkili olan kar yağışıyla birlikte pistlerdeki kar kalınlığı 120 santimetreye kadar ulaştı.

Hafta sonunu fırsata çevirmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, Erciyes'te kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçirdi.