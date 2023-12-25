Erciş'te fırtına nedeniyle bir ev ve ahırın çatısı uçtu

Erciş'te fırtına nedeniyle bir ev ve ahırın çatısı uçtu

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir evin ve ahırın çatısı uçtu.

Erciş'in Çelebibağı Mahallesi'nde akşam saatlerinde çıkan fırtına nedeniyle bir evin ve ahırın çatısı uçarak yola savruldu. Yolu tamamen kapatan çatılar vatandaşlar tarafından kaldırılırken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Ev sahibi, fırtına olduğu sırada bir ses duyduklarını ve o sesle birlikte elektriklerin gittiğini belirterek, "Bu nedenle dışarı çıkmadık. Yoldan geçen vatandaşların haber vermesiyle çatıları yoldan kaldırdık" dedi.