Erbil'deki Harir Üssü'nde konuşlu ABD güçlerinin "yanlışlıkla evlere ateş açtığı" duyuruldu - Haberler

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Erbil'deki Harir Üssü'nde konuşlu ABD güçlerinin "yanlışlıkla evlere ateş açtığı" duyuruldu

AA - Bekir Aydoğan - Güncel
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Erbil'deki Harir Üssü'nde konuşlu ABD güçlerinin 'yanlışlıkla evlere ateş açtığı' duyuruldu

Irak'ın Erbil kentindeki Harir Hava Üssü'nde konuşlu ABD güçlerinin eğitim sırasında yanlışlıkla bir araç ve evlere ateş açtığı belirtildi.

Irak'ın Erbil kentindeki Harir Hava Üssü'nde konuşlu ABD güçlerinin eğitim sırasında yanlışlıkla bir araç ve evlere ateş açtığı belirtildi.

Şaklava'nın Basırma Nahiyesi Müdürü Cengaver Ajgayi, konuya ilişkin Erbil merkezli Rudaw kanalına açıklama yaptı.

Harir Hava Üssü'nde konuşlu bir ABD gücünün akşam saat 22.00'de eğitim sırasında yanlışlıkla 11 eve ve bir arabaya ateş açtığını duyuran Ajgayi, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını bildirdi.

IKBY ya da ABD'li yetkililerden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

AA / Bekir Aydoğan - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Hava Üssü, Erbil, Irak, Güncel, Haberler

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