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Enez Aşevi tarafından iftar programı düzenlendi

AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Enez Aşevi tarafından iftar programı düzenlendi

Edirne Valiliği öncülüğünde kurulan Enez Aşevi tarafından iftar programı gerçekleştirildi.

Edirne Valiliği öncülüğünde kurulan Enez Aşevi tarafından iftar programı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp, iftar programında orucunu vatandaşlarla açtı.

İlçe meydanında düzenlenen iftar programı öncesi Vali Canalp ve eşi, vatandaşlarla sohbet etti.

İftar programına Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç ve vatandaşlar katıldı.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Edirne Valiliği, Ekrem Canalp, İftar, Güncel, Haberler

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