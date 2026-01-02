Haberler

YÖK ve 4 üniversite tarafından "Enerji Akademisi" kurulacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yükseköğretim Kurulu ile Batman, Siirt, Mardin Artuklu ve Şırnak üniversiteleri ortaklığında kurulacak Enerji Akademisi, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konularında ücretsiz eğitimler sunarak toplumsal farkındalığı artırmayı hedefliyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Batman, Siirt, Mardin Artuklu ve Şırnak üniversiteleri ortaklığında, enerji alanında toplumsal farkındalığı artırmak ve bilinçli enerji tüketimiyle enerji tasarrufu sağlamak amacıyla Enerji Akademisi kurulacak.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, enerji alanında ihtisas üniversitesi olan Batman Üniversitesi koordinatörlüğünde, Siirt, Şırnak ve Mardin Artuklu üniversiteleri ile Dicle Kalkınma Ajansı arasında "Enerji Akademisi İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Enerji Akademisi'nde alanında uzman hocalar, sektör temsilcileri, yöneticiler ve sahada aktif çalışan uzmanlar tarafından yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, enerji politikaları, tarımda ve sanayide enerji kullanımı gibi başlıklarda herkese açık ve ücretsiz eğitimler verilecek.

Lisans ve lisansüstü öğrencilerinin yanı sıra sektör çalışanları ve enerji alanına ilgi duyan geniş bir kitleye hitap edecek akademi, çevrim içi eğitim modeliyle Türkiye'nin her yerinden katılımcıların erişimine açık olacak.

Dört ay sürecek programı başarıyla tamamlayıp belge almaya hak kazanan katılımcılar, istihdam süreçlerinde avantaj elde edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Enerji Akademisi'nin yalnızca eğitim programı olmadığını belirterek, bununla enerji okuryazarlığını artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Enerji bilgisinin yaygınlaşmasının günlük yaşamdan ekonomiye geniş etki alanı oluşturacağını dile getiren Demir, "Bilinçli enerji kullanımı, hane halkından tarımsal sulamaya, sanayiden kamuya kadar birçok alanda tasarruf sağlayacak. Enerji tüketiminin azalması, enerji faturamızın düşmesine ve dolayısıyla ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sunacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
Trump'tan İran'daki protestoculara destek: Silahlarımız hazır, onları kurtarmak için ateş etmeye hazırız

Trump, komşudaki olaylara adeta benzin döktü: Ateş etmeye hazırız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı'nın takımı 5 maç sonra sahasında yenildi

Dün gece aldığı haberle neye uğradığını şaşırdı
Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi

Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi
Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor

Abdülkerim imzayı atıyor
LvbelC5 izleyen Gupse Özay'ın mimikleri sosyal medyayı salladı

Şarkı söyleyen kişiye bakışları programa damga vurdu
Acun Ilıcalı'nın takımı 5 maç sonra sahasında yenildi

Dün gece aldığı haberle neye uğradığını şaşırdı
En zengin iş insanları listesinde çarpıcı değişim! Erdemoğlu artık listede yok

Zenginler listesinde büyük değişim! 3 yıl önce zirvedeydi artık yok
Arda Güler için çılgın teklif

Çuvalla para verecekler! Arda için çılgın teklif