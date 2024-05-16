Endonezyalı Ressam, Cam Üzerine Yaptığı Resimlerle Cava Kültürünü Yaşatıyor
Endonezya'nın Yogyakarta kentinde yaşayan ressam Subandi Giyanto, cam üzerine yaptığı resimlerle, Cava kültürünün zenginliğini gözler önüne seriyor. Giyanto'nun sanatında hayat bulan Cava'ya özgü kukla karakterleri, sanatseverleri Cava geleneklerinde büyüleyici bir yolculuğa çıkarıyor.
CAKARTA, 16 Mayıs (Xinhua) -- Endonezya'nın Yogyakarta kentinde yaşayan ressam Subandi Giyanto, cam üzerine yaptığı resimlerle, Cava kültürünün zenginliğini gözler önüne seriyor. Giyanto'nun sanatında hayat bulan Cava'ya özgü kukla karakterleri, sanatseverleri Cava geleneklerinde büyüleyici bir yolculuğa çıkarıyor.