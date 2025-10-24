Endonezya ve Brezilya'dan Enerji ve Ticaret Alanında 8 Anlaşma

Endonezya ve Brezilya, enerji, madencilik, bilim, teknoloji, tarım ve ticaret alanlarında 8 mutabakat zaptı imzaladı.

Antara ajansının haberine göre, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile başkent Cakarta'da bir araya geldi.

İki lider, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya başkanlık etti.

Devlet başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde enerji, madencilik, bilim, teknoloji, tarım ve ticaret alanlarında toplam 8 mutabakat zaptı imzalandı.

Endonezya Enerji ve Maden Kaynakları Bakanı Bahlil Lahadalia, enerji alanındaki mutabakat zaptına ilişkin yaptığı açıklamada, iki ülkenin yeni ve yenilenebilir enerji alanında ortaklık kuracağını belirterek, Brezilya'nın zorunlu biyoetanol programlarını başarıyla uyguladığına işaret etti.

Diğer anlaşmalarda ise bilim, teknoloji ve inovasyon alanında işbirliği ile sertifikasyon, sanitasyon, bitki sağlığı standartları ve istatistik konuları ele alındı.