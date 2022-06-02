En hızlı amiral gemisi telefonlar belli oldu: İşte ilk 10 model! - Haberler

Akıllı telefon pazarındaki rekabet tüm hızıyla sürüyor. Üreticiler, pastadan daha fazla pay alabilmek için günden güne yeni modellerini piyasaya sürüyorlar. Aynı zamanda cihazları belirli standartlar altında test ederek kıyaslayan AnTuTu gibi platformlar da her ay yeni listeleriyle karşımıza çıkıyor. Son olarak AnTuTu, mayıs ayının en hızlı Android telefonlar listesini paylaştı.

Mayıs ayının en hızlı Android telefonlar listesi

AnTuTu'nun mayıs ayının en hızlı Android telefonlar listesine Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 damga vurdu. Bir süredir rakibi MediaTek Dimensity 9000'e büyük farkla üstünlük kuran yonga seti; bu ay da listedeki 10 modelin 8'inde karşımıza çıkmayı başardı. Ayrıca bir süre sonra Snapdragon 8+ Gen 1'i listelerde görmeye başlayacağız.

AnTuTu'ya göre nisan ayının en hızlı Android telefonu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1'den güç alan Black Shark 5 Pro oldu. Toplamda 1 milyon 48 bin 179 puan alan modeli, 1 milyon 32 bin 445 puanlı Red Magic 7 Pro takip etti.

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Üçüncü sırada 1 milyon 20 bin 942 puanlı Lenovo Legion Y90 var. İlk üç modeldeki gibi Snapdragon 8 Gen 1'le gelen telefonun ardından MediaTek Dimensity 9000'den güç alan 1 milyon 13 bin 845 puanlı vivo X80 geliyor.

Not: Liste sadece Çin pazarındaki modelleri baz alıyor. Küresel pazarları da kapsayan liste çok yakında açıklanacak.

İşte mayıs ayının en hızlı Android telefonlar listesi;

Black Shark 5 Pro – 1 milyon 48 bin 179 puan

Nubia Red Magic 7 Pro – 1 milyon 32 bin 445 puan

Lenovo Legion Y90 – 1 milyon 20 bin 942 puan

vivo X80 – 1 milyon 13 bin 845 puan

iQOO 9 – 1 milyon 12 bin 310 puan

iQOO 9 Pro – 1 milyon 8 bin 157 puan

vivo X80 Pro Plus – 1 milyon 6 bin 654 puan

X Note – 997 bin 514 puan

vivo X80 Pro – 989 bin 957 puan

Motorola Edge X30 – 984 bin 181 puan

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce açıklanan listelerde hangi telefon hangi sırada olmalıydı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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