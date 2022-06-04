Emirdağ'da asayiş - Haberler

Emirdağ'da asayiş Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde evinde sahte alkol ürettiği ve sahte altınlarla sosyal medyadan dolandırıcılık yaptığı öne sürülen kişi hakkında adli işlem yapıldı. Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde evinde sahte alkol ürettiği ve sahte altınlarla sosyal medyadan dolandırıcılık yaptığı öne sürülen kişi hakkında adli işlem yapıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, H.A'nın Yenimahalle'deki evinde sahte alkol ürettiği ve sahte altınlarla insanları dolandırdığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, plastik pet şişe ve bidonlarda 30 litre etil alkol, alkollü içecek dolu cam şişeler, plastik kutular içinde aroma maddeleri ile 2 kilo 500 gram küçük sarı ve kahverengi renkte metal parçaları, ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. H.A, hakkında adli işlem yapıldı. AA / Arif Yavuz - Güncel Karahisar Hisarcık Emirdağ Güncel Haberler

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