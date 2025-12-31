Tuğçe SEZER ODABAŞI-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, - İSTANBUL'da yılbaşı hazırlıkları sürrken kentin en kalaalıkm noktalarından biri her yeni yıl öncesi yine Eminönü oldu. Yılbaşına saatler kala yeni yılı evlerinde karşılamak isteyenler geleneksel yeni yıl alışverişine çıktı. Esnaf Hüseyin Yavuzer, "Şimdi herkes bir tarafa gidiyor. Kalan bir anne baba kalıyor evde, o da ufak birşeylerle atıştırıyorlar, geçiştiriyorlar yani. Hep geçen yılları arıyoruz" diye konuştu.

Yeni yıla sayılı saatler kala İstanbul'un simge noktalarından Eminönü'nde yılbaşı hareketliliği yaşanıyor. Yeni yılı evlerinde karşılamak isteyenler geleneksel yılbaşı alışverişine çıktı. Türk kahvesi satan dükkanların önünde sıra oluşurken, vatandaşlar kuruyemiş ve kahvaltılık alışverişi yaptı. Alışverişin yanı sıra Eminönü'ne gezmeye gelenler de yoğunluk oluşturdu.

'BURALARIN TADINI ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORUZ'

İstanbul'da öğrenci olan Ahmet Can Makaç, "Yeni yıldan sağlık, mutluluk, huzur bekliyorum. Buraya da öyle gezmeye geldim. Turşu suyu içmeye geldim meşhurmuş. Geziyoruz buraların tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Havalar da güzel. Yeni yılda da inşallah daha güzel havalar olur" dedi. Yılbaşı planını da anlatan Makaç, "Bu akşam bir kutlama yok, arkadaşlarımla oturacağım. Muhabbet, sohbet edip çay içeceğiz. Kendimi ödüllendirmek için turşu suyu aldım." diye konuştu.

'ŞİMDİ HERKES YILBAŞINI DIŞARIDA GEÇİRMEYE ÇALIŞIYOR'

20 senedir Eminönü'nde esnaflık yapan Hüseyin Yavuzer, "Diğer yıllara göre bu sene çok zayıf geçiyor. Geçen sene daha iyiydi. Çerez satışımız, kuruyemişi, inciri, kayısısı derken satışlar iyiydi ama bu sene çok düşük. Fiyatların yüksek oluşundan, insanların alım gücünden mi neye bağlarsak bilemiyorum. İnsanlar böyle yılbaşı geldiği zaman aile gelir buradan çerezini, kuruyemişini alır, insanlar biraraya toplanıp yılbaşı kutlarlardı. Şimdi herkes dışarıda geçirmeye çalışıyor. Aile büyükleri de mesela gelip toplu alışveriş yapmıyorlar. Eskiden anne babalar çıkardı yılbaşında, çoluk çocuk biraraya toplanır, çerez yenirdi, mısır patlatılırdı, tombalalar oynanırdı. Böyle güzel günler geçiyordu ama bunlar hep geride kaldı herhalde. Şimdi herkes bir tarafa gidiyor. Kalan bir anne baba kalıyor evde, o da ufak birşeylerle atıştırıyorlar, geçiştiriyorlar yani. Hep geçen yılları arıyoruz" diye konuştu. Fiyatlardan da söz eden Yavuzer, "Fiyatlar tabii ki her zaman artıyor tabii ki. Geçen seneyle bu seneyi kıyasladığım zaman yüzde 20, yüzde 30 çerez olsun, kuruyemiş olsun, herşeyde fiyat farkı var tabii ki. Öncelikle herkese sağlık diliyorum, huzur diliyorum. Güzel bir sene olsun inşallah" dedi.

NİMET ABLA'DA BİLETLER TÜKENDİ

Diğer yandan Eminönü'ndeki Nimet Abla gişesinde yılbaşı biletleri saat 13.00 itibariyla bitti. Biletlerin satışının bitmesi nedeniyle gişe çalışanları kepenk kapattı.Büyük ikramiyenin 800 milyon lira olduğu yılbaşı çekilişinde çeyrek biletler 200 liradan, yarım biletler 400 liradan, tam biletler ise 800 liradan satıldı.