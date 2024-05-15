Üye Girişi
Haberler

Emine Erdoğan: Yunus Emre Enstitüsü kültür köprüleri kurarak ozanın felsefesini yaşatıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Nijerya'daki Yunus Emre Enstitüsü'nün, ismini taşıdığı büyük ozanın felsefesini kültür köprüleri kurarak yaşattığını belirtti. Emine Erdoğan, enstitünün Nijeryalılara Anadolu'nun bilgelik kapılarını açtığını ve Türkçe eğitimi alan çocukların hazırladığı flüt ve şiir dinletisini hayranlıkla dinlediğini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Nijerya'nın başkenti Abuja'daki Yunus Emre Enstitüsünün, ismini taşıdığı büyük ozanın felsefesini kültür köprüleri kurarak yaşattığını belirtti.

İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Afrika Ülkelerinin Kanserle Mücadele Farkındalığının Artırılması ve Destek Programı'nın onur konuğu olarak Abuja'da bulunan Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Yunus Emre Enstitüsünü ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu.

Enstitünün Anadolu'nun bilgelik kapılarını Nijeryalılara açtığını belirten Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Abuja'da 2021'de açılışını gerçekleştirdiğimiz enstitü, ismini taşıdığı büyük ozanın felsefesini kültür köprüleri kurarak yaşatıyor. Nijeryalı Kadın Sanatçılar Birliğinin resim sergisini gezerek birbirinden kıymetli eserler hakkında bilgi aldım. Türkçe eğitimi alan Nijeryalı çocuklarımızın hazırladığı flüt ve şiir dinletisini hayranlıkla dinledim. İçten karşılamaları, candan gülüşleri sevginin en saf hali. Her birine ev sahiplikleri için teşekkür ediyor, Yunus Emre Enstitüsüne çalışmalarında başarılar diliyorum."

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Emine Erdoğan Nijerya Sanat Kültür Politika Güncel Haberler

Gözaltına alınan 3 emniyet müdürü Ayhan Bora Kaplan'ı yaka paça yakalayan kişilermiş

Gözaltına alınan 3 emniyet müdürü Ayhan Bora Kaplan'ı yaka paça yakalayan kişilermiş

 Şiddet olaylarının tırmandığı Fransa'nın özerk bölgesi Yeni Kaledonya'da OHAL ilan edildi

Şiddet olaylarının tırmandığı Fransa'nın özerk bölgesi Yeni Kaledonya'da OHAL ilan edildi

 Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

Bakmadan Geçme

Brighton Chelsea maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Brighton Chelsea maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Manchester United Newcastle maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) M.United Newcastle maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Manchester United Newcastle maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! M.United Newcastle maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Brighton Chelsea maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Brighton Chelsea maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Manchester United Newcastle maçı CANLI izle! 15 Mayıs MANU Newcastle maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Brighton Chelsea maçı CANLI izle! 15 Mayıs Brighton Chelsea maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? VAR kalkıyor mu? Premier Lig'de VAR sistemi kaldırılacak mı? Emekliye refah payı verilecek mi? SON DAKİKA! Emekliye refah payı ne zaman, Temmuz'da mı verilecek? Nicolo Zaniolo, EURO 2024'te neden yok? Zaniolo sakat mı, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda niye yok? Uğurcan Çakır Galatasaray'a gidecek mi? Transfer iddiası! 15-16 Mayıs hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? 15-16 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 15-16 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 15-16 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 15-16 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi!
2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title