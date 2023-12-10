Emekliler Ankara'da Büyük Miting Yaptı

Yurdun farklı bölgelerinden binlerce emekli, pahalılaşan hayat şartlarına rağmen 7 bin 500 TL ile geçinemediklerini duyurmak için Ankara'da bir araya geldi.

Yurdun farklı bölgelerinden binlerce emekli, pahalılaşan hayat şartlarına rağmen 7 bin 500 TL ile geçinemediklerini duyurmak için Ankara'da bir araya geldi. Tüm Emeklilerin Sendikası, DİSK Emekli Sen ve Emekliler Dayanışma ve Sendikası (EDS) ile bugün Ankara Anıtpark'ta, "Büyük Ankara Mitingi" yaptı. En düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine çıkarılmasını talep eden emekliler, 7 bin 500 TL ücretle geçinemediklerini belirtti.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden emekliler bugün Ankara Anıtpark'ta bir araya geldi. En düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine çıkarılmasını talep eden emekliler, Büyük Ankara Mitingi'nde alanları doldurdu. Altı Nokta Körler Derneği Ankara Şubesi Sekreteri Hasan Tatar'ın şarkı söylediği mitingde, kürsüde sırayla konuşmalar yapıldı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu şunları söyledi:

"Bu ülkede, bu topraklarda, emeğimize ekmeğimize sahip çıkmak için yan yana omuz omuza mücadele veriyoruz. Zorunlu emeklilik mağduru olan arkadaşlarımızla mücadele ediyoruz. Staj ve çırak dönemindeki emeklileri emekliliğe sayılmayan bundan dolayı mağdur olan arkadaşlarımızla birlikte mücadele ediyoruz. Emekli olduktan sonra insanca yaşayacağımız bir ücrete kavuşmak için mücadele ediyoruz. Uydurdukları ucube sistemle hazineden tamamladıkları 7 bin 500 TL emekli maaşı ile yaşamaya çalışan 10 milyon emeklinin olduğu bu ülkede emeklilikte insanca yaşam haktır diye mücadele veriyoruz. Bu ülkenin alın teri olan emeklileri açlık sınırının bile yarısında bir ücretle yaşamaya mahkum edenlere karşı mücadele veriyoruz."

TAŞCIER: "EMEKLİLERİN ALDIĞI ÜCRET ÖLÜM BEDELİ"

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer de emeklilerin eylemine destek vererek şunları söyledi:

"Haklıyla haksız karşı karşıya geldiğinde haklıdan yana olacağız. Sermaye ile emek karşı karşıya geldiğinde emekten yana olacağız diyen mücadelenizde Meclis'te, sokakta her yerde yanınızda olacağıma söz veren genel başkanımız Özgür Özel'in selamını getirdim. Bu ülkeyi yöneten AK Parti genel Başkanı diyor ki ben emekliyi, emekçiyi enflasyona ezdirmiyorum. Neden sizler şu anda sıcak evlerinizde oturmak varken neden bugün buradasınız. Türkiye'nin farklı bölgelerinden binlerce emekli, pahalılaşan hayat şartlarına rağmen 7 bin 500 TL ile geçinemediklerini duyurmak için Ankara'da bir araya geldi. Hem de 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde çünkü sizler yıllardır verdiğiniz emeğin karşılığını istiyorsunuz. Bu ülkede şu an emeklilerin aldığı ücret neredeyse ölüm bedeli. Açlık sınırının 3'te 1'i son 5 aylık enflasyon ile bugün bir emeklinin cebine giren gerçek ücret 5 bin lira."

"DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜNDE BU ÜLKENİN EMEKLİLERİ SOKAKTA"

DİSK Emekli Sen Genel Sekreteri Fikri Kalender ise şöyle konuştu:

"Dünya İnsan hakları Günü'nde bu ülkenin emeklileri sokakta. Tüm sırtı halkın omzuna yükleyerek bütçe hazırlıyorlar. Sermayeyi teşvik bütçesi sağlığın yükünü hastaya e imin yükünü veliye, patronun yükünü işçi ve emekçiye, devletin borcunu emekliye akıtacak bir bütçe. Emeğin meydanından iktidara sesleniyoruz. İnsan yakışır bir emeklilik için mücadelemizin ortak taleplerimizin haklı olduğunu biliyoruz. Ücretlerimizin kamu çalışanlarının en düşük ücretleriyle eşit olmasını ve en düşük emekli aylığı tabanın asgari ücret düzeyine çekilmesini istiyoruz."

"VİCDANSIZLIK YAPMAYIN, HAKKANİYETLİ OLUN"

Emekliler Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Mahinur Şahbaz ise "Bizleri görmeyenlere sesimizi duymayanlara sözümü söylemeye geldik. Ekonomik krizi sömürüyü savaşı baskı aracı olarak kullananlara, bizleri yoksullukla, zamlarla imtihan edenlere daha fazla vicdansızlık yapamayın hakkaniyetli olun" dedi.

"EMEKLİLER CEBİNDE SON KURUŞU DA HARCAYIP BURAYA GELDİLER"

Tüm Emekliler Sendikası Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen de "Bu hayat pahalılığında cebinizdeki son kuruşlu da harcayıp açlığa susuzluğa rağmen buralara geldiniz. Ülkeyi ekonomik bataklığa soktunuz laikliği yok ettiniz. Şimdi de Anayasa'dan çıkartmak istiyorsunuz. Sendika örgütlülük engelleniyor. Sendikamıza dava açılıyor. Bütün bu yönetememe krizini emeklilerin emekçilerin sırtına yükleyecek kadar pervasızlık kol geziyor" diye konuştu.