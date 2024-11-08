Elon Musk, Trump ile Zelenskiy'nin görüşmesine katıldı

Amerikan CNN kanalı, milyarder iş adamı Elon Musk'ın, Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasındaki telefon görüşmesine katıldığını bildirdi.

TRUMP SAVAŞI BİTİRECEĞİNİ İDDİA ETMİŞTİ

Seçim kampanyası döneminde başkan olması halinde Rusya-Ukrayna savaşını sona erdireceğini vaat eden Trump'ın Zelenskiy ile 6 Kasım'da gerçekleştirdiği görüşmenin bölgedeki gidişat açısından önemli olduğu kaydediliyor. Ukrayna'ya Starlink uydularıyla internet sağlayan Musk'ın da Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiği belirtiliyor.

"AİLESİNİ VE EKİBİNİ TAKDİR ETTİM"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, görüşmeye ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, "Muazzam kampanyası, bu sonucu mümkün kıldı. Ailesini ve ekibini büyük çalışmaları için takdir ettim." ifadelerini kullanmıştı. Zelenskiy, iki ülke arasındaki yakın diyaloğu sürdürme ve işbirliğini ilerletme konusunda mutabık kaldıklarını aktararak "ABD'nin güçlü ve sarsılmaz liderliğinin, dünya ve adil bir barış için hayati önem taşıdığını" vurgulamıştı.

MUSK'IN YENİ KABİNEDE GÖREV ALACAĞI İDDİASI

Seçim kampanyası boyunca Trump'a milyonlarca dolar bağışta bulunarak açıktan destek veren Musk'ın yeni kabinede görev alabileceği iddia edilmişti.