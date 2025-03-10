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Elon Musk kafayı Polonyalı bakana taktı: O bir Soros kuklası

Elon Musk kafayı Polonyalı bakana taktı: O bir Soros kuklası
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ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk, "Sessiz ol, küçük adam" diyerek seslendiği Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski'yi bir kez daha hedef aldı. Musk, Sikorski için, "Soros'un kuklası" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Amerikalı milyarder iş insanı Musk, sosyal medya üzerinden bir kez daha Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski'yi hedef aldı.

Elon Musk kafayı Polonyalı bakana taktı: O bir Soros kuklası

"O BİR SOROS KUKLASI"

Daha önce bakana "küçük adam" nitelemesini kullanan Musk, bu sefer de Sikorski'nin George Soros'la ilişkisinin olduğunu iddia eden bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımına, "Evet, o bir Soros kuklası" diye yanıt verdi.

Elon Musk kafayı Polonyalı bakana taktı: O bir Soros kuklasıPolonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski

MUSK'TAN "KÜÇÜK ADAM" ÇIKIŞI

Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski, Musk'ın Ukrayna ordusuna uydu internet hizmetleri sağlayan Starlink'i kapatacağına yönelik açıklamalarını eleştirmişti. Sikorski'nin paylaşımına tepki gösteren Musk, "Sessiz ol, küçük adam. Maliyetin çok küçük bir kısmını ödüyorsun ve Starlink'in yerini hiçbir şey tutamaz." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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