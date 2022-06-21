Elmalı'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı Elmalı ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. Elmalı ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elmalı'ya bağlı Gökpınar Mahallesi'nde yaşayan N.A'nın bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği ihbarı üzerine harekete geçti. Antalya ve Elmalı Jandarma Komutanlığı ekiplerince ortaklaşa düzenlenen operasyonda N.A. gözaltına alındı. Şüphelinin evinde ve bahçesinde yapılan aramada 410 kök Hint keneviri, 154 kök skunk bitkisi, 5,625 gram skunk ve hassas terazi ele geçirildi. AA / Mehmet Çakmak - Güncel Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Jandarma Güncel Haberler

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