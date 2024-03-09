Elektrikli bisiklet sürücüsü otomobille çarpışarak hayatını kaybetti
Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Ahmet Aliağa Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında, elektrikli bisiklet sürücüsü Gülnihal Alkan hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü.
S.S.'nin (17) kullandığı 07 BGP 453 plakalı otomobil, Ahmet Aliağa Bulvarı'nda Gülnihal Alkan'ın kullandığı elektrikli bisiklet ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Alkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Alkan'ın cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kumluca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü ise gözaltına aldı.