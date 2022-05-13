Elektrik krizindeki Lübnan, 11 şirkete "15 megavatlık" güneş enerjisi projesine lisans verdi

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Lübnan Enerji Bakanı Velid Fayyad'ın konuşması BEYRUT - Lübnan hükümetinin, ülkedeki elektrik krizinin çözülmesi kapsamında, 11 şirkete güneş enerjisi ile elektrik üretimi için lisans verdiği bildirildi. Lübnan Enerji Bakanı Velid Fayyad, başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda yapılan bakanlar kurulu toplantısından sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.