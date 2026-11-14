ELDER, COP31'de gelişmekte olan ülkelere Türkiye'nin dağıtım deneyimini anlattı

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(ANTALYA) - Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP31) özellikle gelişmekte olan ülkelerden katılımcıların, Türkiye'nin elektrik dağıtım sektöründeki deneyimlerine ilgi gösterdiğini belirtti.

ELDER Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, COP31 kapsamında ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, derneğin zirvedeki faaliyetlerini, elektrik dağıtım şebekelerinin enerji dönüşümündeki rolünü ve uluslararası iş birliği çalışmalarını değerlendirdi.

ELDER'in Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) resmi gözlemcisi olduğunu bildiren Erdoğan, Türkiye'den aynı statüye sahip 15 sivil toplum kuruluşu bulunduğunu ve bunlar arasında COP31'de stant açan tek kuruluşun ELDER olduğunu söyledi.

Erdoğan, derneğin zirvedeki çalışmalarını şöyle anlattı:

"ELDER, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin resmi gözlemcisi bir sivil toplum kuruluşu. Türkiye'den ELDER gibi 15 sivil toplum kuruluşu var ve bu 15 sivil toplum kuruluşundan sadece ELDER, COP31'de stant açtı. Bu stantta elektrik dağıtım sektörünün bugünkü durumu ve bundan sonraki vizyonuna dair bilgilendirmeler yapıyoruz. Aynı zamanda COP31'de düzenlenen çeşitli panellerde de ELDER yer alıyor."

"ŞEBEKELERİN ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNDEKİ ROLÜNÜ TARTIŞTIK"

COP31 kapsamında enerji dönüşümü ve elektrik şebekelerinin geleceğine ilişkin uluslararası toplantılara katıldıklarını belirten Erdoğan, Enerji Günü'nde Net Sıfır için Elektrik Şirketleri Birliği (UNEZA) ile ortak bir panel düzenlediklerini söyledi. Erdoğan, şöyle konuştu:

"ELDER'in moderatörlüğünde yapılan bu panelde esas itibarıyla şebekelerin enerji dönüşümündeki rolünü tartıştık. Bu bağlamda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız tarafından geliştirilen dağıtım şebekeleri inisiyatifi hakkında tartışma zemini bulmuş olduk. Elektrik dağıtım sektörümüzün değerlendirmelerini aldık. Diğer ülkelerin de bu meseleye bakış açılarını ele aldık. Nasıl bir dünyanın içerisinde olduğumuzu, nereye gideceğimizi diğer paydaşlarımızla birlikte tartıştık."

Erdoğan, ayrıca katıldıkları bir başka panelde akıllı şebekelere dönüşüm sürecindeki ihtiyaçların, sorunların ve sektörün taleplerinin değerlendirildiğini aktardı.

"ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İŞ BİRLİĞİ İMKANLARINI GÖRÜŞÜYORUZ"

COP31'deki stantlarına özellikle gelişmekte olan ülkelerden yoğun ilgi gösterildiğini ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin elektrik dağıtım alanındaki deneyimlerini uluslararası katılımcılarla paylaştıklarını söyledi. Erdoğan, şöyle devam etti:

"Standımızı çok sayıda, özellikle gelişmekte olan ülkelerden ziyaretçiler gelerek Türk elektrik dağıtım sektörünün hangi aşamalardan geçerek bugünlere geldiğini soruyorlar. Onlara deneyimlerimizi anlatıyoruz ve iş birliği yapmak isteyen çeşitli uluslararası sivil toplum kuruluşlarıyla da görüşmeler yapıp önümüzdeki dönem içerisinde neler yapabileceğimize bakacağız."

2035'E KADAR ELEKTRİK TÜKETİMİNDE YÜZDE 41,5 ARTIŞ BEKLENİYOR

ELDER'in COP31 kapsamında paylaştığı bilgilendirme materyallerinde, elektrikleşme hedefleri ve artan elektrik talebinin dağıtım şebekeleri üzerindeki etkilerine işaret edildi.

COP31 Başkanlığı'nın "35-by-35" girişimi kapsamında, elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payının 2035 yılına kadar yüzde 35'e çıkarılmasının hedeflendiği belirtildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın projeksiyonlarına da yer verilen materyallerde, Türkiye'de elektrik tüketiminin 2025 yılı sonu baz alınarak 2035'e kadar yüzde 41,5 artmasının beklendiği kaydedildi.

ELDER, artan elektrik talebinin dağıtım şebekeleri üzerinden karşılanacağına işaret ederek enerji dönüşümünde elektrik dağıtım altyapısının önemini vurguladı.

Kaynak: ANKA