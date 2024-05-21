Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonlarda, metamfetamin, esrar, Hint keneviri, sentetik hap, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 15-20 Mayıs'ta belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonlarda, 11 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada, 9,83 gram metamfetamin, 41,77 gram esrar, 65 kök Hint keneviri, 362 sentetik hap, ruhsatsız tabaca ve fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.