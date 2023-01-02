Elazığ'da sis ve şehir ışıklarının görsel şöleni Güncel Haberler Elazığ'da sis ve şehir ışıklarının görsel şöleni Elazığ kent geneli sis denizinde kaybolurken, sisin gece ışıklarıyla birlikte görünüşü görsel şölen oluşturdu. Elazığ'da sis ve şehir ışıklarının görsel şöleni ELAZIĞ - Elazığ kent geneli sis denizinde kaybolurken, sisin gece ışıklarıyla birlikte görünüşü görsel şölen oluşturdu. Elazığ'da etkili olan sis, şehri tamamen kapladı. Kent merkezinde yer yer görüş mesafesini sıfıra kadar düşüren sis bin 200 rakımlı tarihi Harput Mahallesi'nde etkili olmadı. Sisin ulaşamadığı Harput'tan izlenen şehir, sis ve gece ışıklarıyla birlikte adeta görsel şölen oluşturdu. Sisin arasından süzülen şehir ışıkları izleyenleri mest etti. Güncel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç Harput Elazığ Güncel Haberler

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